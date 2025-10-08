Borsa: l'Asia tira il fiato con Wall Street, oro senza freni

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Cautela dopo il rally dei listini, lingotto fino a 4.037 dollari

Borse asiatiche in calo in scia a Wall Street, con gli investitori che si interrogano sulla sostenibilità del rally azionario, spinto dai titoli tecnologici, e monetizzano i forti rialzi delle ultime sedute. Tokyo cede lo 0,2%, Hong Kong lo 0,8% e Sydney lo 0,1% in una seduta orfana dei listini cinesi e di Seul, chiusi per festività.

In rialzo frazionale i future su Wall Street, che attende conferme dalla stagione delle trimestrali in arrivo sulla sostenibilità del rally dei tecnologici, e sull'Europa mentre l'oro continua a infrangere record su record, sfondando quota 4.000 dollari all'oncia fino a un massimo di 4.037, che continua a beneficiare dei timori sull'economia americana e sugli effetti dello shutdown.

Continua a guadagnare posizioni il dollaro, che sale ai massimi dalla seconda metà di agosto sull'euro, con cui scambia a 1,161 (-0,4%) mentre il petrolio sale dello 0,9%, con il Wti a 62,3 dollari al barile e il Brent a 66 dollari. Attesa in serata per la pubblicazione dei verbali della Fed relativi alla riunione di settembre.

