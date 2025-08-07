Borsa: l'Asia tiene, lente sull'Europa con l'avvio dei dazi

Giovedì 7 Agosto 2025

Dazi, il problema è a Bruxelles

Pierfrancesco De Robertis
Dazi, il problema è a Bruxelles
7 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Faro anche sulle BoE attesa ad un taglio di 25 punti base

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza positive nonostante le nuove minacce tariffarie del presidente Donald Trump con dazi al 100% sui chip per chi non investe negli Stati Uniti e quelli sull'India mentre partono oggi quelli sull'Europa. Gli indici del Vecchio Continente sono attesi in rialzo così come lo sono i future su Wall Street.

A scambi in corso Tokyo segna un +0,58%. Poco mosse le Piazze cinesi dall'aumento dell'export sopra le previsioni. Shanghai segna un +0,13%, Shenzhen cala dello 0,12%. Rialzo dello 0,72% per Hong Kong. Poco mossa anche Mumbay (-0,55%).

La lente della giornata è poi sulla riunione della Bank of England, la quale dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base, mantenendo però un atteggiamento prudente sulle mosse future visto l'elevato livello di inflazione.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaDonald Trump