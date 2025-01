Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in rialzo sulla forza di Wall street. Tokyo è stata tra le Borse più caute con un aumento dello 0,3%, così come i listini cinesi poco sopra la parità, mentre Hong Kong si avvia a chiudere la seduta in aumento dell'1,1%. Bene Seul (+1,2%) e Sidney, che ha chiuso in crescita dell'1,3%. In rialzo i futures sull'avvio dei mercati europei.