Borsa: l'Asia sale in scia a Wall street, la Cina tiene

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in rialzo nonostante in Cina i prezzi al consumo segnino una contrazione annua dello 0,4%, a fronte dello zero di luglio e delle attese degli analisti a quota -0,2%. I listini, più che alla frenata dei consumi cinesi, guardano infatti a Wall Street e all'attesa di un taglio dei tassi da parte della Fed, con la Borsa di Tokyo che si avvia a chiudere in rialzo dello 0,7% e Hong Kong in crescita oltre il punto percentuale. Leggermente positive anche Shanghai e Shenzhen, con Seul in aumento dell'1,6% e Sidney dello 0,4%. In marginale rialzo i futures sull'avvio dei mercati europei, con la partenza di Londra vista piatta.