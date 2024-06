Borsa: l'Asia sale in attesa dei dati Usa, bene Tokyo e Sidney

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale rialzo con la fiducia sul settore tecnologico e in attesa dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti del pomeriggio. La Borsa di Tokyo cresce in chiusura attorno al punto percentuale, con Hong Kong in rialzo dello 0,4%. Fiacchi i listini cinesi, positiva Seul che sale dello 0,3%. Bene Sidney, in aumento dell'1,2%, trainata anche da alcuni gruppi delle materie prime. Incerti i future sull'avvio delle Borse europee.