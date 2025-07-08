Borsa: l'Asia sale con la proroga ad agosto dei dazi

Borse asiatiche in rialzo dopo che le lettere inviate dal presidente Usa Donald Trump a diversi Paesi con l'indicazione di livelli più alti di dazi bilaterali sono state accompagnate da una proroga all'1 agosto del termine entro cui le tariffe entreranno in vigore, dando ulteriore spazio negoziale rispetto alla deadline originaria del 9 luglio.

Tokyo avanza dello 0,3%, Hong Kong dello 0,7%, Shanghai dello 0,7%, Shenzhen dell'1,3% e Seul dell'1,7% mentre Sydney cede lo 0,1%. Poco mossi i future su Wall Street e sulle Borse europee mentre l'incertezza geopolitica e commerciale pesa sui rendimenti dei titoli di Stato, con i Treasury in rialzo di un punto base al 3,9%, e sul dollaro, in calo dello 0,3 sull'euro, a 1,17. Fiacco il petrolio (-0,3%), con il Wti in calo a 67,7 dollari al barile.

Ancora pochi, e non particolarmente significativi, i dati macro attesi in giornata: tra essi l'indice Nfib sull'ottimismo delle piccole imprese americane e le aspettative della Fed sull'inflazione a un anno mentre in serata ci sarà un'asta di 58 miliardi di dollari di Treasury a tre anni darà il polso dell'appetito del mercato per il debito americano.