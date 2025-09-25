Borsa: l'Asia positiva tra tensioni geopolitiche e tassi

Borse asiatiche positive mentre si guarda alla crescita degli Stati Uniti ed alle tensioni geopolitiche. Sui mercati tiene banco il tema del taglio dei tassi d'interesse, con gli investitori a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria.
In rialzo Tokyo (+0,27%). Sul fronte valutario lo yen tratta a 148,78 sul dollaro, e prosegue la fase di indebolimento sull'euro, a 174,74. A contrattazioni ancora in corso positive Hong Kong (+0,1%), Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,5%). Poco mossa Seul (-0,03%), debole Mumbai (-0,3%).
Sul fronte macroeconomico, dopo la fiducia dei consumatori della Germania, in arrivo il bollettino economico della Bce. Dagli Stati Uniti attesi i dati sul Pil, la bilancia commerciale, i sussidi di disoccupazione e le vendite delle case.