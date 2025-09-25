Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
25 set 2025
25 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Asia positiva tra tensioni geopolitiche e tassi

In rialzo Tokyo e la Cina. Lo yen poco mosso sul dollaro

In rialzo Tokyo e la Cina. Lo yen poco mosso sul dollaro

In rialzo Tokyo e la Cina. Lo yen poco mosso sul dollaro

Borse asiatiche positive mentre si guarda alla crescita degli Stati Uniti ed alle tensioni geopolitiche. Sui mercati tiene banco il tema del taglio dei tassi d'interesse, con gli investitori a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria.

In rialzo Tokyo (+0,27%). Sul fronte valutario lo yen tratta a 148,78 sul dollaro, e prosegue la fase di indebolimento sull'euro, a 174,74. A contrattazioni ancora in corso positive Hong Kong (+0,1%), Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,5%). Poco mossa Seul (-0,03%), debole Mumbai (-0,3%).

Sul fronte macroeconomico, dopo la fiducia dei consumatori della Germania, in arrivo il bollettino economico della Bce. Dagli Stati Uniti attesi i dati sul Pil, la bilancia commerciale, i sussidi di disoccupazione e le vendite delle case.

