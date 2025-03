Borsa: l'Asia positiva attende chiarezza sui dazi Usa, bene Seul

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in leggero rialzo, con gli operatori che attendono chiarezza sui dazi mondiali annunciati dagli Stati Uniti. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,6%, con Hong Kong in aumento di mezzo punto percentuale. Piatta Shanghai, in crescita dello 0,4% Shenzhen. Bene Seul, salita di un punto percentuale, con Sidney in aumento dello 0,7%. Incerti i futures sull'avvio dei listini europei.