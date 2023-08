Borsa: l'Asia piatta in attesa della Fed, positiva Tokyo

Pochi movimenti sui mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, che attendono soprattutto le mosse della Federal reserve, con la Borsa di Tokyo che ha comunque chiuso in rialzo dello 0,8% nell'indice Nikkei 225. In calo dello 0,2% Hong Kong in chiusura, mentre perdono circa mezzo punto percentuale i listini cinesi. In ribasso dello 0,2% Seul anche se i titoli tecnologici hanno tenuto, mentre Sidney ha concluso in aumento dello 0,1%. Piatti i future sull'avvio dei mercati europei.