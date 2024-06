Borsa: l'Asia in lieve rialzo con lo yen debole, Tokyo +0,5%

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in leggero aumento con lo yen ai minimi da quasi 40 anni contro il dollaro: la Borsa di Tokyo in chiusura sale dello 0,5% con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong segna un incremento dello 0,3%. Positivi i listini cinesi (Shanghai +0,8%, Shenzhen +0,6%), con Seul in aumento dello 0,3%. In marginale crescita Sidney, in rialzo dello 0,1%. Lievemente positivi i future sull'avvio dei mercati europei.