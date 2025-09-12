Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaEsercitazioni BielorussiaOpenAI OracleTuristi ebrei Venezia
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: l'Asia cresce guardando alla Fed, bene Hong Kong e Seul
12 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: l'Asia cresce guardando alla Fed, bene Hong Kong e Seul

Borsa: l'Asia cresce guardando alla Fed, bene Hong Kong e Seul

Marginalmente positivi i futures sull'avvio dell'area euro

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in rialzo, con gli operatori che confidano in una Federal reserve decisa nel taglio dei tassi. La Borsa di Tokyo ha infatti chiuso in crescita dello 0,9%, con Hong positiva dell'1,2%. Piatti i listini cinesi, molto bene invece Seul salita dell'1,4%. In aumento dello 0,8% la conclusione di Sidney. Marginalmente positivi i futures sull'avvio dell'Europa, incerta Londra.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliareBorsa