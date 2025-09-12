Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in rialzo, con gli operatori che confidano in una Federal reserve decisa nel taglio dei tassi. La Borsa di Tokyo ha infatti chiuso in crescita dello 0,9%, con Hong positiva dell'1,2%. Piatti i listini cinesi, molto bene invece Seul salita dell'1,4%. In aumento dello 0,8% la conclusione di Sidney. Marginalmente positivi i futures sull'avvio dell'Europa, incerta Londra.
Venerdì 12 Settembre 2025
Borsa: l'Asia cresce guardando alla Fed, bene Hong Kong e Seul