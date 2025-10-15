Borsa: l'Asia corre con Powell, nuovo record per l'oro

Seduta sugli scudi per le Borse asiatiche, con gli investitori che registrano con favore l'apertura del presidente della Fed, Jerome Powell, a nuovi tagli dei tassi per contrastare il raffreddamento del mercato del lavoro negli Usa.
Tokyo avanza dell'1,8%, Hong Kong dell'1,6%, Shenzhen dell'1%, Shanghai dello 0,7%, Seul del 2,7% e Sydney dell'1%. In deciso progresso anche i future sull'Europa e su Wall Street mentre le Borse provano ad archiviare le preoccupazioni per le tensioni commerciali Usa-Cina.
L'attesa di nuovi tagli dei tassi pesa sul dollaro, in calo dello 0,2% sull'euro, a 1,1627, e sostiene i Treasury, con il rendimento del decennale in calo di due punti base, al 4,01%. Resta fiacco il petrolio (-0,1%), con il Brent a 62,3 dollari al barile e il Wti a 58,7 mentre l'oro avanza dell'1,4%, segnando un nuovo massimo storico a 4.193 dollari l'oncia.
L'attenzione degli investitori si concentrerà sull'inflazione americana del primo pomeriggio, attesa in ripresa al 3,1% a settembre, per capire se l'andamento dei prezzi agevolerà o meno la mano morbida della Fed. Intanto i risultati di Asml, sui quali continua a farsi sentire la spinta dell'intelligenza artificiale, confortano l'ottimismo sul comparto tecnologico.