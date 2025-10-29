Borsa: l'Asia corre con l'Ai in attesa della Fed

Borse asiatiche in deciso rialzo con l'ottimismo sull'intelligenza artificiale che continua a sostenere gli investimenti nel comparto tecnologico mentre i listini si posizionano per un nuovo taglio dei tassi della Fed nella riunione di stasera e tra Usa e Cina continuano ad arrivare segnali di distensione sul fronte commerciale, con la promessa del presidente Donald Trump di abbassare i dazi legati al fentanyl.

Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,2%, Shanghai dello 0,7%, Shenzhen dell'1,3% e Seul dell'1,8%, con la sola Sydney in controtendenza (-1%) e Hong Kong chiusa per festività. Ieri Wall Street ha messo a segno una nuova seduta positiva, in scia all'entusiasmo che continua a circondare il settore dell'intelligenza artificiale, con gli investimenti di Nvidia in Nokia, i tagli al personale di Amazon e la trasformazione di OpenAi in società profit, in attesa, tra oggi e domani, di misurare le trimestrale di cinque big (Meta, Alphabet, Microsoft, Apple e Amazon).

I future sul mercato americano sono in rialzo anche oggi mentre sono più cauti quelli sull'Europa.

Sul fronte delle materie prime il petrolio galleggia (+0,2% il Wti a 60,3 dollari al barile) dopo tre giorni di ribassi legati ai timori di un eccesso di produzione mentre l'oro cerca di rimbalzare puntando nuovamente a quota 4.000 dollari l'oncia (+1,7% a 3.994 dollari).