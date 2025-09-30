Lunedì 29 Settembre 2025

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Asia contrastata guarda al bilancio Usa

Debole Tokyo, sale la Cina. Lo yen si rafforza sul dollaro

Borse asiatiche contrastate in chiusura mentre si guarda al rischio di uno shutdown negli Stati Uniti a causa del mancato accordo sul bilancio. Tiene ancora banco il tema dei tassi d'interesse con gli investitori a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali. In questo quadro l'oro ritocca nuovamente i massimi mentre i titoli di Stato sono poco mossi.

In rosso Tokyo (-0,25%). Sul fronte valutario la divisa nipponica guadagna terreno sul dollaro a un livello di 148,08 e sull'euro a 173,81. A contrattazioni ancora in corso sale la Cina con Hong Kong (+0,46%), Shanghai (+0,47%), Shenzhen (+0,4%). In flessione Seul (-0,19%), poco mossa Mumbai (+0,02%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia e Germania l'inflazione armonizzata, da Berlino, inoltre, previsto il tasso di disoccupazione. Dagli Stati Uniti attesa la fiducia dei consumatori e l'indice dei prezzi delle case.

