Borsa: l'Asia chiude positiva tra dazi e inflazione in Cina

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda alle ultime decisioni di Donald Trump sul fronte dei dazi. I mercati si mostrano cauti mentre in Cina i prezzi al consumo a giugno sono tornati a salire su base annua. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, con la guerra tra Russia e Ucraina e le mosse di Israele in Medio Oriente. In rialzo Tokyo (+0,33%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a un livello di 146,98, e sull'euro a 172,21. A contrattazioni ancora in corso salgono Shanghai (+0,12%) e Seul (+0,6%). Poco mosse Shenzhen (+0,05%) e Mumbai (-0,02%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i verbali della riunione di giugno della Fed. Negli Stati Uniti attesi anche i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio e l'asta treasury a dieci anni per 39 miliardi di dollari.