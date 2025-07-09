Sabato 4 Ottobre 2025

Valerio Baroncini
9 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Asia chiude positiva tra dazi e inflazione in Cina

Sale Tokyo, in calo Hong Kong. Lo yen si rafforza sul dollaro

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda alle ultime decisioni di Donald Trump sul fronte dei dazi. I mercati si mostrano cauti mentre in Cina i prezzi al consumo a giugno sono tornati a salire su base annua. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, con la guerra tra Russia e Ucraina e le mosse di Israele in Medio Oriente. In rialzo Tokyo (+0,33%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a un livello di 146,98, e sull'euro a 172,21. A contrattazioni ancora in corso salgono Shanghai (+0,12%) e Seul (+0,6%). Poco mosse Shenzhen (+0,05%) e Mumbai (-0,02%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i verbali della riunione di giugno della Fed. Negli Stati Uniti attesi anche i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio e l'asta treasury a dieci anni per 39 miliardi di dollari.

