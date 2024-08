Borsa: l'Asia chiude in tenuta, incerta la Cina

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in cauto rialzo, con gli operatori che danno ormai per scontato un taglio dei tassi da parte della Fed in settembre. La Borsa di Tokyo chiude in aumento di mezzo punto percentuale, con Hong Kong sulla stessa linea. Incerti i listini cinesi, con Shanghai in calo dello 0,2% e Shenzhen dello 0,9%. In aumento dello 0,2% sia Seul sia Sidney. Di qualche frazione sotto la parità i future sull'avvio dei listini europei.