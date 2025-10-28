Borsa: l'Asia chiude in rosso e guarda alle banche centrali

Le Borse asiatiche, archiviata l'euforia per l'accorso tra Stati Uniti e Cina sui dazi, concludono la seduta in terreno negativo. L'attenzione dei mercati si sposta sulle trimestrali mentre si attendono le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria.

In calo Tokyo (-0,58%). Sul fronte valutario lo yen torna a stabilizzarsi sul dollaro, a 152,14, e sull'euro, a un livello di 177,33. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,5%), Shanghai (-0,23%), Shenzhen (-0,24%), Seul (-0,80%) e Mumbai (-0,46%).

Sul macroeconomico in arrivo dall'eurozona i dati sull'andamento dei salari. Dagli Stati Uniti arreso l'indice manifatturiero Fed Richmond e la fiducia dei consumatori. Negli Stati Uniti prevista l'asta di treasury a sette anni per 44 miliardi di dollari.