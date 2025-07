Borsa: l'Asia chiude in rialzo con accordo sui dazi, vola Tokyo

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, dopo l'accordo tra Usa e Giappone sui dazi. Sotto i riflettori restano le prossime mosse della banche centrali, alla vigilia della Bce e con la lente sulla Fed per le tensioni da Trump e Powell.

Vola Tokyo (+3,5%). Sul fronte valutario lo yen è poco mosso sul dollaro, a un livello di 146,92, e sull'euro a 172,47. A contrattazione ancora in corso sono sono in rialzo Hong Kong (+1,2%), Shanghai (+0,1%), Seul (+0,4%) e Mumbai (+0,3%). In flessione Shenzhen (-0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti in arrivo le vendite delle case esistenti ed i dati Eia sulle scorte e produzione di greggio.