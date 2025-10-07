Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Raffaele Marmo
7 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: l'Asia chiude in positivo, si guarda al Giappone

Cina chiusa per festività. Lo yen debole su euro e dollaro

Borse asiatiche a ranghi ridotti con la Cina chiusa per festività. I listini dell'area archiviano la seduta in terreno positivo, con Tokyo poco mossa dopo il voto. I mercati guardano alle prime mosse di Sanae Takaichi, prima donna candidata a guidare il Giappone, favorevole a incrementare gli stimoli per l'economia.

Chiusura positiva per Tokyo (+0,09%). Sul mercato valutario lo yen scambia a un livello di 176,06, i minimi di sempre sull'euro, ed è debole anche sul dollaro, a 150,64. Bene anche Seul (+2,7%), Taiwan (+1,7%) e Mumbai (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti la bilancia commerciale e le aspettative di inflazione. Prevista anche l'asta Treasury a tre anni per 58 miliardi di dollari.

