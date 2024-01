Borsa: l'Asia chiude in calo, pesanti i listini cinesi

Le Borse asiatiche chiudono in calo con la scivolata dei listini cinesi dopo la decisione della banca centrale di lasciare invariati i tassi d'interesse. Tra gli investitori aumentano i timori per la crescita economica di Pechino. Chiusura in controtendenza per Tokyo (+1,6%), nel primo giorno della riunione sui tassi della banca centrale. Sul fronte dei cambi lo yen di indebolisce sul dollaro e tratta poco sotto i 148, e a 161,30 con l'euro. Pesanti i listini di Shanghai (-2,7%) e Shenzhen (-4,4%). In flessione anche Seul (-0,3%) e Mumbai (-0,4%). A contrattazioni ancora in corso Hong Kong lascia sul terreno il 2,8 per cento.