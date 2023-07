Borsa: l'Asia chiude in calo con i verbali Fed,pesante Hong Kong

Le Borse asiatiche chiudono in netto calo, dopo i verbali della Fed dai quali emerge l'intenzione di voler proseguire con il rialzo dei tassi d'interesse per contrastare l'inflazione. A pesare sui mercati è l'incertezza sulla crescita della Cina, in attesa di nuovi e più significativi stimoli all'economia. A Pechino, intanto, è in arrivo la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen. In flessione Tokyo (-1,7%). Sul mercato valutario lo yen è in calo sul dollaro a 143,60, e sull'euro a 156,24. A contrattazioni ancora in corso prosegue pesante Hong Kong (-2,8%). Male anche Shanghai (-0,5%), Shenzhen (-0,3%) e Seul (-0,8%). Positiva Mumbai (+0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania gli ordini all'industria e dall'Eurozona le vendite al dettaglio. Dagli Stati Uniti attesi i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, la bilancia commerciale, l'indice Ism non manifatturiero e le variazioni settimanali delle scorte di petrolio (Eia).