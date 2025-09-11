Borsa: l'Asia chiude generalmente positiva, bene la Cina

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in maggioranza in rialzo attendendo segnali più chiari da Wall Street e dalla Federal Reserve sulla sua politica monetaria.

Tokyo si avvia infatti alla chiusura in rialzo di un punto percentuale, con Shanghai sulla stessa linea, mentre Shenzhen sale del 2%. Positiva anche Seul (+0,6%) mentre Hong Kong è in calo di mezzo punto percentuale e Sidney ha concluso in ribasso dello 0,3%.

Nella giornata della riunione della Bce, dalla quale il mercato si attende tassi invariati, i future sull'avvio dei listini azionari europei oscillano sulla parità.