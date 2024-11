Borsa: l'Asia chiude debole, pesano conti Nvidia e le guerre

Borse asiatiche deboli in chiusura con gli investitori che guardano all'andamento dell'economia globale. Sui mercati pesano le stime sul fatturato del produttore di chip Nvidia. Resta alta l'attenzione sulle tensioni geopolitiche, in modo particolare con l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. In rosso Tokyo (-0,85%). Sul mercato valutario lo yen è debole sul dollaro a 154,98, ed è invece stabile al cambio con l'euro a 163,29. A contrattazioni ancora in corso fiacche Hong Kong (-0,26%) e Mumbai (-0,56%). Poco mosse Shanghai (+0,07%), Shenzhen (+0,06%) e Seul (-0,07%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia la fiducia delle imprese e dall'Eurozona dei consumatori. Dagli Stati Uniti le richieste dei sussidi di disoccupazione, l'indice manifatturiero Philadelphia Fed e le vendite di abitazioni.