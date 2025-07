Borsa: l'Asia chiude debole, attesa per i dati Usa

Borse asiatiche deboli in chiusura mentre si attendono i dati sugli occupati negli Stati Uniti. Sotto i riflettori le tensioni commerciali con le mosse degli Usa per gli accordi sui dazi. Il dollaro recupera rispetto alle principali divise.

In calo Tokyo (-0,56%). Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 143,87, ed è poco variato sull'euro a 169,40. A contrattazioni ancora in corso sale Hong Kong mentre sono in flessione Shenzhen (-0,67%), Seul (-0,47%) e Mumbai (-0,22%). Poco mossa Shanghai (-0,06%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia il tasso di disoccupazione e dagli Stati Uniti la variazione degli occupati e le scorte di greggio. Prosegue il Forum della Bce a Sintra.