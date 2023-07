Borsa: l'Asia chiude contrastata dopo l'inflazione in Giappone

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in modo contrastato con l'inflazione in Giappone che segna una leggera crescita. L'attenzione dei mercati si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Gli investitori scommettono su una politica monetaria meno aggressiva per scongiurare una recessione economica globale. Tokyo archivia la seduta in calo dello 0,57%. Sul fronte valutario lo yen sale a 140,21 sul dollaro ed a 156,24 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,4%) e Seul (+0,3%). In calo Shanghai (-0,1%), Shenzhen (-0,2%) e Mumbai (-1,1%). Seduta scarna di dati macroeconomici. Dopo l'inflazione in Giappone sono stati diffusi i dati sulle vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori del Regno Unito.