Borsa: l'Asia chiude contrastata dopo l'inflazione della Cina

Le Borse asiatiche chiudono contrastate con i rischi di deflazione della Cina dopo la contrazione dei prezzi alla produzione. Resta invariata l'inflazione mentre si attendono gli stimoli all'economia. I mercati restano focalizzati sulle prossime mosse delle banche centrali sul versante della politica monetaria. Chiusura in calo per Tokyo (-0,61%). Sul mercato valutario lo yen è in rialzo sul dollaro a 142,46, e poco mosso sull'euro a 156,02. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,42%), Shanghai (+0,23%), Shenzhen (+0,32%) e Mumbai (+0,13%). In calo Seul (-0,24%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Eurozona l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori e le scorte all'ingrosso di maggio degli Stati Uniti.