Borsa: l'Asia apre settembre con la debolezza della Cina

Le Borse di Asia e Pacifico inaugurano settembre con il calo soprattutto delle Piazze cinesi, mentre gli sforzi di Pechino per sostenere la propria economia si stanno rilevando privi di successo. In un mese che è solitamente molto volatile, Shenzhen perde l'1,39%, Shanghai lo 0,66%. Male anche Hong Kong (-1,57%). Tiene, invece, Tokyo (+0,14%) insieme a Seul (+0,25%) e Sydney (+0,22%). Chiusa Wall Street per il Labor Day, la lente degli investitori è sull'Europa con i listini attesi senza una direzione precisa mentre le amministrative nell'Est della Germania certificano il successo dei nazionalisti. Tra gli appuntamenti macro, sono previsti il pmi manifatturiero di Spagna, Italia ed eurozona. Ma la giornata più importante per il listini sarà quella di venerdì quando saranno pubblicati i dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti. Sono molto attesi per l'impatto che potrebbero avere sull'entità del primo taglio dei tassi della Fed, dato per scontato nella prossima riunione del 18 settembre, e su quelli successivi.