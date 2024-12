Borsa italiana leader europea per contratti su Mercato telematico delle obbligazioni

Borsa italiana conferma la sua leadership europea per contratti scambiati sul Mercato telematico delle obbligazioni (Mot). Al 27 dicembre il Mot, con 1.541 strumenti complessivamente quotati (168 Titoli di Stato, 45 Obbligazioni e 1328 Eurobonds e Abs), ha registrato una media giornaliera di oltre 31.000 contratti e 1.172 milioni di euro di controvalore.

Lo si legge nei dati di fine anno comunicati da Borsa italiana, che ricorda per esempio come nel corso del 2024 siano state distribuite sul mercato Mot la terza e la quarta emissione del Btp Valore per una raccolta complessiva di quasi 30 miliardi di euro e oltre un milione di contratti conclusi nelle fasi di distribuzione.

Con la medesima modalità sono state distribuite, sul mercato Mot, anche le emissioni obbligazionarie di Alperia, Tamburi Investment Partners, Kme Group e Alerion Clean Power, per un totale di oltre 800 milioni di euro.