Borsa Italiana 2024: calo delle società quotate e crescita degli scambi di azioni

A fine anno si contano, sui mercati di Borsa Italiana, 421 società quotate contro le 429 degli ultimi giorni del 2023. Nel dettaglio, 210 società sono sul mercato Euronext Milan (di cui 69 sul segmento Star), uno strumento Fia sul mercato Euronext MIV Milan e 210 su Euronext Growth Milan (il mercato di crescita dedicato alle piccole e medie imprese). Delle 22 ammissioni, una è stata su Euronext Milan (segmento Star) e 21 su Euronext Growth Milan (di cui 5 sul segmento professionale).

Gli scambi di azioni, in incremento rispetto all'anno precedente, hanno raggiunto una media giornaliera di 2,6 miliardi di euro e una media di oltre 300,000 contratti. Complessivamente sono stati scambiati oltre 76 milioni di contratti e un controvalore di 666 miliardi di euro. Unicredit è stata l'azione più scambiata sia per contratti che per controvalore, con oltre 5 milioni di contratti per un totale di oltre 78 miliardi di euro.

Nel 2024 il totale della raccolta è stato di 206 milioni di euro da parte delle 22 IPO sui mercati di Borsa Italiana. In aggiunta ci sono state 20 operazioni di aumento di capitale in opzione con un controvalore di circa 948 milioni. Nel 2024 le OPA sono state 26 per un controvalore di circa 3.163 milioni.