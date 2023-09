Borsa: in Europa seduta in rialzo in attesa della Fed

Si imposta al rialzo la seduta sulle Borse in Europa in attesa delle decisioni della Fed sui tassi. A dare slancio in avvio di seduta è l'inaspettato rallentamento dell'inflazione nel Regno Unito e Londra apre in rialzo dello 0,46%; Parigi inizia cauta (-0,04%) e Francoforte sale dello 0,25% mentre Milano ha aperto in rialzo dello 0,19% e Madrid dello 0,2 per cento. "Prezzi più stabili consentiranno alle aziende e agli investitori di adottare strategie di lungo termine che dovrebbero rafforzare la fiducia e i mercati nei prossimi mesi" commenta un analista. Sui listini del Vecchio Continente bene immobiliari e titoli della sanità, energia sottotono e titoli del lusso in deciso ribasso, appesantiti dal giudizio negativo di Jefferies che vede rischi dalla mancata ripresa della spesa da parte dei consumatori cinesi.