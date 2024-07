Borsa: in Europa pesano le trimestrali, giù Lvmh e Deutsche

Domina il segno meno davanti agli indici delle Borse europee alle prese con i risultati trimestrali, spesso deludenti come del resto quelli diffusi alla viglia da Tesla a Wall Street. Il rallentamento delle vendite di Lvmh e il deciso calo registrato in Asia affossano il gruppo che aveva resistito più di altri alla frenata della spesa dei consumatori in Cina: il tonfo è pari al 5% a Parigi (-1,5%) e l'effetto contagia gli altri titoli della moda e del lusso come Kering (-4,2%) e a Milano Moncler (-2,4%), entrambe in vista dei conti a fine seduta. A sprofondare a Francoforte (-0,73%) è invece Deutsche Bank (-8%) che dopo l'utile in caduta nel trimestre per l'effetto Postbank dovrà rinunciare a un nuovo buyback. A Madrid (-0,14%) va bene invece Santander (+1,5%) sulla scia dei risultati mentre hanno l'effetto opposto quelli della francese Bnp Paribas (-1,5%).