Borsa: in Europa in luce turismo e compagnie aeree

Turismo e compagnie aeree si mettono in mostra in Borsa, con la prospettiva di un aumento dei profitti durante la stagione estiva. In Europa il comparto delle compagnie aeree guadagna il 2% con lo scatto di Ryanair (+2,5%) e Air France - Klm (+2,9%). Bene anche Lufthansa (+1,7%), dopo i risultati del trimestre e le prospettive per l'intero anno. Sul versante del turismo performance positiva anche per Hotel e ristoranti il cui comparto azionario guadagna lo 0,8%.