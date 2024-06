Avvio in rialzo per le Borse in Europa. Gli analisti di Citigroup hanno declassato i titoli europei a causa del "rischio politico" consigliando di guardare a quelli americani ma, nonostante questo, gli acquisti sui listini non mancano. Dopo la volatilità delle scorse sedute Parigi rimbalza (+0,48%), Londra sale dello 0,25% mentre Francoforte inizia la seduta con cautela, poco sopra la parità (+0,03%).