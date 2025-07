Borsa: in Europa avvio in calo, Parigi -0,5%

Le Borse europee aprono in calo, si cancella così il guadagno di un'intera settimana per paura dei dazi americani. Trump ha dichiarato che partiranno oggi le lettere per informare i partner commerciali dei dazi per trovare un accordo entro il 9 luglio. Parigi cede lo 0,53%, Londra lo 0,32%, Francoforte lo 0,42% e Madrid lo 0,5 per cento.

Sui listini soffrono i produttori di bevande come Remi Cointreau e Pernod Ricard dopo che la Cina ha detto imporrà dazi anti dumping fino al 34,9% sul brandy della Ue a partire dal 5 luglio.