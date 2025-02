Borsa: in Asia tonfo dello Shenzhen e corre Hong Kong

Seduta contrastata in Asia con le azioni della Cina continentale in calo (Shanghai -0,9% e Shenzhen - 2,02%) mentre Hong Kong corre in rialzo dell'1,1 per cento e Tokyo chude in rialzo dello 0,25 per cento. A sostenere la Borsa in Giappone sono state le banche, sulle attese di ulteriori aumenti dei tassi di interesse e le aziende della difesa. Bene anche le auto, sulle attese di una ripresa dei colloqui tra Honda e Nissan.