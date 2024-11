Borsa: in Asia sale la Cina, attese misure di sostegno

Le attese per misure di stimolo e sostegno all'economia in arrivo da Pechino con la riunione di dicembre hanno spinto i listini in Cina. Shanghai ha guadagnato lo 0,9%, Shenzhen l'1,6% e Hong Kong, dove gli scambi sono ancora in corso, sale dello 0,2 per cento. In calo invece Tokyo (-0,37%), mentre lo yen sale ai livelli più alti dell'ultimo mese contro il dollaro, rafforzandosi oltre quota 150. Intanto si preannuncia una seduta debole per le piazze europee, con i futures in calo, mentre quelli sugli indici americani salgono.