Borsa: in Asia prevale la cautela in attesa della Fed

Prevale un atteggiamento prudente sui listini asiatici in attesa della decisione della Fed sui tassi, che i contratti swap continuano a indicare pari allo 0,25%, e di segnali sulle future mosse della banca centrale americana per tenere sotto controllo l'inflazione. All'indomani delle buone performance di Wall Street, grazie alla spinta arrivata dal Nasdaq per i conti sopra le stime di Alphabet nonché per la fiducia riposta quest'anno dagli investitori nell'intelligenza artificiale, Hong Kong cede lo 0,4% con vendite sui tecnologici e i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen perdono rispettivamente lo 0,37% e lo 0,44% a seduta ancora aperta. Più pesante Seul (-1,68%) mentre Tokyo resta agganciata alla parità (-0,04%). Ha segnato invece un rialzo Sydney (+0,85%) dove l'inflazione è rallentata più del previsto. Sono intanto poco mossi i futures su Wall Street così come il dollaro e i titoli di Stato americani.