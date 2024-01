Borsa: in Asia pesanti i listini cinesi dopo dati economici

Seduta pesante sui listini asiatici: Tokyo chiude in rialzo (+0,61%) ma cedono a seduta ancora aperta Hong Kong (-1,84%) e gli altri listini cinesi per i dati economici che mostrano ancora un mese in contrazione per il Paese. Shanghai segna un calo dell'1,48% Shenzhen del 3%. A peggiorare l'umore è stato il quarto trimestre consecutivo in calo per gli utili della coreana Samsung Electronics (-2,15%), il maggior produttore di chip di memoria. Seul ha comunque chiuso poco sotto la (-0,07%). L'attesa dei mercati è ora rivolta alle decisioni della Fed stasera.