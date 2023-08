Borsa: in Asia l'indice Caixin frena i listini cinesi

Seduta a due facce in Asia dove salgono Tokyo (+0,92%) e Sydney (+0,54%) così come Seul (+1,31%) mentre arretrano le Borse cinesi dopo l'indice Caixin pmi manifatturiero in contrazione a luglio. Il dato ha deluso le aspettative degli analisti che lo attendevano in leggera espansione. A preoccupare ha contribuito anche calo delle vendite di case, il peggiore dell'ultimo anno, a conferma delle difficoltà del settore immobiliare in Cina. Hong Kong a seduta ancora aperta perde così lo 0,67%, Shanghai e Shenzhen rispettivamente lo 0,28 e lo 0,65%. Da segnalare, oltre alla buona intonazione di Toyota (+2,49%) a Tokyo sull'onda dei risultati, l'indebolimento del dollaro australiano dopo che la banca centrale del paese ha lasciato invariati i tassi mentre gli analisti si aspettava un aumento dello 0,25% In giornata si guaderà al pmi manifatturiero dell'eurozona e all'indice l'indice Ism manifatturieto negli Usa.