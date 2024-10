Borsa: in Asia cautela in vista di dati macro e voto Usa

Seduta negativa per le Borse asiatiche sulle quali prevale la cautela in vista di una serie di dati macro importanti per capire le condizioni dell'economia globale e delle attesissime elezioni americane del 5 novembre. Hong Kong cede l'1,6%, Shanghai lo 0,6%, Seul lo 0,9% e Sydney lo 0,8% mentre Shenzhen è invariata e solo Tokyo si muove in positivo (+0,8%). Negativi i future sull'Europa mentre sono positivi quelli sui principali indici americani, dopo che ieri la trimestrale di Alphabet (Google) ha battuto le attese del mercato e in vista di una nuova infornata di conti delle big tech, da Microsoft a Meta. Oggi sono attesi i dati sul Pil dell'Eurozona, degli Usa e della Germania, da cui arriverà anche il dato sull'inflazione di ottobre, mentre tra giovedì e venerdì toccherà all'inflazione dell'Eurozona e a quella Pce americana, oltra ai dati sul mercato del lavoro Usa. Sul fronte energetico il petrolio è in rialzo, dopo i forti cali delle ultime sedute, con il Wti che sale dello 0,85% a 67,77 dollari e il Brent che avanza dello 0,8% a 71,69 dollari.