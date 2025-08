Borsa: i dazi affossano Zurigo e il franco svizzero

Avvio di seduta pesante per la Borsa di Zurigo, con gli investitori preoccupati dal fallito accordo sui dazi che ha portato gli Usa a imporre alla Svizzera tariffe al 39%, tra le più alte al mondo. Il listino elvetico, chiuso venerdì, cede l'1,5% mentre il franco cede lo 0,5% sul dollaro, a 1,2368. Su Zurigo si fanno sentire anche le pressioni del presidente Trump alle case farmaceutiche per abbassare i prezzi: Novartis e Roche holding, che pesano per il 30% del listino, cedono rispettivamente l'1,3% e l'1,7%.