Borsa: Hong Kong positiva, Shanghai debole

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,63%, a 26.101,34 punti. Il Composite di Shanghai cede invece lo 0,02% a quota 3.806,58, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,08% a 2.398,53.

La Cina affonda intanto nella deflazione. I prezzi al consumo segnano ad agosto una contrazione annua dello 0,4%, a fronte dello zero di luglio e delle attese degli analisti a quota -0,2%. Il dato, diffuso dall'Ufficio nazionale di statistica, è il peggiore da febbraio (-0,7%) e sconta soprattutto i deboli consumi interni. I prezzi alla produzione, invece, segnano un -2,9%, confermando lo stesso valore di luglio a fronte di stime pari a -3,6%.