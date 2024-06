La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio negativo in attesa della diffusione della tornata di dati macro Usa: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,77%, scivolando a 17.934,63 punti. Il Composite di Shanghai perde in avvio lo 0,22% a quota 2.943,45, mentre quello di Shenzhen cala dello 0,19% attestandosi a 1.606,00.