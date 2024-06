Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,68%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo, in scia alla debolezza di Wall Street e in attesa della tornata di dati macro Usa e del primo dibattito per le presidenziali americane tra Joe Biden e Donald Trump: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,68%, scivolando a 17.906,36. Deboli di titoli dei produttori di auto elettrica, malgrado sabato Pechino e Bruxelles abbiano annunciato la volontà di avviare il dialogo sui dazi Ue all'import di veicoli a nuova energia maggiorati di un ulteriore massimo 38,1% dopo un'indagine anti-sussidi. In mancanza di un accordo tra le parti, le nuove tariffe entreranno in vigore il 4 luglio: Nio cede lo 0,59%, Li AUto lo 0,22% e il leader mondiale Byd lo 0,51%. In controtendenza Xpeng (+0,85%). L'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,51% a 2.982,83 punti, mentre quello di Shenzhen segna un calo dello 0,70% scivolando a quota 1.642,72.