La Borsa di Hong Kong torna agli scambi con una brusca correzione suoi timori legati all'imminente entrata in vigore dei dazi Usa addizionali del 10% sull'import made in China: l'indice Hang Seng cede l'1,59% nelle prime battute, a 22.641,03 punti. Ancora più pesante il settore dei titoli tecnologici, con il relativo sottoindice Hang Seng Tech in calo del 2,93%.