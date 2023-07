Borsa: Hong Kong apre a +2,08% dopo multe ad Ant Group e Tenpay

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in forte rialzo, in scia alle multe comminate venerdì dalle autorità cinesi di regolamentazione a carico di Ant Group e Tenpay, le due compagnie fintech di Alibaba e Tencent, segnalando la fine ormai vicina dello scontro tra Pechino e le aziende hi-tech del Dragone: l'indice Hang Seng sale del 2,08%, a 18.747,50 punti. La Banca centrale cinese (Pboc) ha annunciato venerdì le sanzioni contro Ant Group, affiliata del colosso dell'e-commerce Alibaba fondato da Jack Ma, per quasi un miliardo di dollari a causa di "atti illegali" e quelle contro la più piccola rivale del gruppo Tencent per altri 415 milioni. Sugli scudi, di riflesso, i titoli Tecent (+2.39%), Alibaba (+4,92%) e altri del comparto hi-tech come Meituan (+3,19%) e JD.com (+3,19%). Le borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo, dopo la missione di quattro giorni conclusasi domenica a Pechino da parte del segretario al Tesoro americano Janet Yellen finalizzata a stabilizzare i turbolenti rapporti tra Usa e Cina: l'indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,38% a 3.208,73 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,33% salendo a quota 2.037,12.