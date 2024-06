La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo, in attesa del dato Usa sui prezzi al consumo e delle indicazioni della Fed in materia di tassi d'interesse: l'indice Hang Seng cede in avvio lo 0,79%, scivolando a 18.032,40 punti. Il Composite di Shanghai perde nelle prime battute lo 0,09% a 3.025,30, mentre quello di Shenzhen lascia sul terreno lo 0,15% e scende a quota 1.681,63.