Borsa HK, apertura in calo dello 0,28% La Borsa di Hong Kong torna in territorio negativo, con l'indice Hang Seng che cede lo 0,28% a 18.405,09 punti. Il Composite di Shanghai perde lo 0,42%, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,54%. Le perdite di Wall Street e il rialzo del petrolio sono le cause principali.