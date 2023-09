Borsa HK, apertura in calo dello 0,14%

La Borsa di Hong Kong ha aperto la seduta in leggero calo, in seguito alle incertezze di Wall Street e alle turbolenze legate al colosso immobiliare Evergrande, che ha annunciato la sospensione dei titoli dalle contrattazioni per la seconda volta dal 2022, interessando anche le azioni delle sue controllate attive nei servizi immobiliari (Evergrande Property Services) e nei veicoli elettrici (Evergrande Nev): l'indice Hang Seng ha registrato nelle prime battute un calo dello 0,14%, attestandosi a 17.587,08 punti.