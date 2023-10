Borsa HK, +1,65%, misure per economia Cina in vista La Borsa di Hong Kong apre la seduta in forte rialzo, con l'indice Hang Seng che sale dell'1,65%. Il Composite di Shanghai e quello di Shenzhen crescono rispettivamente dello 0,34% e dello 0,25%. Le misure all'esame del governo cinese per stimolare la crescita sono alla base del rialzo.